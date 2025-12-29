„Execuţia bugetară pe primele 11 luni din 2025, publicată azi (luni. n.r.) de Finanţe, arată că deficitul a scăzut cu 0,74 puncte procentuale sub nivelul din aceeaşi perioadă a anului trecut, ajungând la 6,40% din PIB. Exact ceea ce am subliniat înainte de publicarea cifrelor oficiale: eficienţa măsurilor luate în acest an se vede în rezultate concrete”, este de părere ministrul.

El a explicat că diminuarea deficitului arată o gestionare mai responsabilă a cheltuielilor publice, un nivel mai redus al împrumuturilor şi o mai mare stabilitate financiară a statului. În aceste condiţii, scad costurile cu dobânzile, creşte încrederea investitorilor şi rămân mai multe resurse pentru proiecte de dezvoltare.

Veniturile bugetare au atins aproape 592 miliarde lei, în avans cu 13% față de 2024, datorită colectării îmbunătățite și fondurilor europene atrase. Cheltuielile de personal, ca pondere în PIB, sunt mai mici, iar din vară se situează sub nivelul din anul precedent.

„Este vizibilă accelerarea din ultimele luni, atât printr-o mai bună colectare, cât şi datorită fondurilor europene mai multe atrase în economie”, a comentat Alexandru Nazare.

Ministrul Finanţelor a precizat că ritmul de creştere a cheltuielilor s-a redus comparativ cu anul trecut, iar ponderea cheltuielilor de personal în PIB este mai scăzută. El a adăugat că, din vară, cheltuielile lunare de personal au coborât chiar sub nivelul înregistrat în 2024.

Investițiile au crescut cu 16,41%, depășind 108 miliarde lei alocați dezvoltării, infrastructurii și proiectelor europene. Ținta de deficit pentru întregul an 2025 rămâne 8,4% din PIB (159,8 miliarde lei), România intrând în 2026 cu o bază solidă pentru un buget echilibrat.

„În acelaşi timp, investiţiile continuă să crească, cu peste 108 miliarde de lei alocate dezvoltării, infrastructurii şi proiectelor finanţate din fonduri europene, cu 16,41% în plus faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Este un semnal important de stabilitate şi credibilitate la final de an. România intră în 2026 cu finanţe publice mai bine echilibrate, venituri în creştere şi o bază sănătoasă pentru un buget responsabil şi echilibrat anul viitor”, a mai menționat ministrul Finanţelor.