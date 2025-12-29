Boxerul britanic Anthony Joshua, în vârstă de 36 de ani, se afla pe bancheta spate a unui Lexus Jeep care a intrat în coliziune cu un camion oprit pe autostrada Lagos-Ibadan, în regiunea Makun din statul Ogun.

Martorii oculari au relatat presei locale că o roată a cedat brusc, provocând pierderea controlului de către șofer. Joshua a scăpat cu răni minore și a fost dus la spital, unde medicii au confirmat că este stabil.

Accidentul s-a soldat cu doi morți, ale căror identități nu au fost revelate; victimele erau probabil în același vehicul. Poliția din Ogun investighează cauzele exacte, iar imagini circulate pe rețele arată boxerul părăsind epava. Autoritățile au emis un comunicat oficial privind starea sănătății lui Joshua, conform BBC.

Cu origini nigeriene, Joshua vizita zona Sagamu și tocmai revenise dintr-un meci câștigat spectaculos prin KO împotriva lui Jake Paul.

Fost deținător al centurilor unificate la grei între 2016-2021, el rămâne una dintre figurile emblematice ale boxului mondial.



