"Cum ne întâlnim, în ce format, nu contează pentru noi. Suntem pregătiți", a anunțat Zelenski, în declarații preluate de agenția de știri Ukrinform, după întâlnirea de trei ore pe care președintele ucrainean a avut-o cu Trump.



Zelenski a avertizat însă că Moscova trebuie să fie consecventă în ceea ce spune și face președintele său, având în vedere că Rusia își continuă atacurile împotriva Ucrainei.



"Este important ca acțiunile și cuvintele liderului rus să coincidă", a comentat Zelenski.



El a apreciat că i s-a părut "un pic ciudat" că Putin i-a spus lui Trump că "vrea să pună capăt războiului", dar, pe de altă parte, "comunică deschis în mass-media, în toate mesajele sale, că este pregătit și vrea să continue războiul".

Punct final în negocierile de la Mar-a-Lago. Ucraina anunță finalizarea completă a garanțiilor de securitate



"Ne atacă cu rachete, vorbește deschis despre asta, se bucură de rezultatele distrugerii infrastructurii civile, le dă ordine generalilor săi unde să meargă, ce să captureze și așa mai departe", a adăugat Zelenski.



Președintele Ucrainei a mai declarat totodată că desfășurarea de trupe străine în țara sa ar constitui o garanție de securitate necesară și "reală" pentru a descuraja Rusia să o atace din nou, scrie Agerpres.



"Ca să fiu sincer, da", a răspuns Zelenski în timpul unei conferințe de presă online, atunci când a fost întrebat dacă consideră această opțiune necesară. "Cred că prezența trupelor internaționale constituie o garanție de securitate reală, o întărire a garanțiilor de securitate pe care partenerii noștri ni le oferă deja", a adăugat el.

Rusia confirmă discuții viitoare între Putin și Trump, dar cere Ucrainei să părăsească Donbasul