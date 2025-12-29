Anunțul a fost făcut chiar de către ministrul Sănătății Alexandru Rogobete, printr-o postare pe Facebook, care a explicat că inițiativa a rezultat în urma consultărilor cu pacienți și specialiști din domeniul stomatologic.

Această decizie vine în contextul decesului fetiței de 2 ani în cabinetul stomatologic din București, după ce a fost anesteziată total.

Noul program, denumit AP-STOMA, va fi elaborat, derulat și finanțat de Ministerul Sănătății, urmând să fie implementat prin unități sanitare publice care dețin sau vor dezvolta structuri de stomatologie.

Programul permite finanțarea tratamentelor stomatologice definitive, inclusiv a celor complexe, precum și achiziția de medicamente, materiale și instrumentar medical, echipamente de imagistică și radiologie, blocuri operatorii, aparatură ATI, laboratoare, consumabile și servicii de întreținere.

„Majoritatea celor consultați au spus foarte clar: stomatologia trebuie să fie dezvoltată și în spitalele publice. Aveți dreptate!”, a transmis Rogobete.

Acesta a precizat că mai multe unități sanitare și-au exprimat deja dorința de a include în structura lor secții de stomatologie, pentru intervenții în regim ambulatoriu sau de spitalizare de zi – inclusiv cu anestezie generală, atât pentru copii, cât și pentru adulți.