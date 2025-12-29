40.000 de români pleacă anual din Marea Britanie

Dacă în anii trecuți până la un milion de români au ales Marea Britanie pentru salarii mai bune și oportunități de muncă, acum aproape 40.000 se întorc în fiecare an în România sau în alte state europene. În anul încheiat în iunie 2024, 37.000 de români au părăsit Regatul Unit, în timp ce doar 14.000 au sosit, potrivit Oficiului Național de Statistică britanic, scrie Daily Mail.

Este cea mai mare scădere înregistrată pentru orice naționalitate din UE, depășind inclusiv exodul polonezilor.

De ce se întorc românii acasă

Creșterea nivelului de trai din România este un factor decisiv, scriu jurnaliștii britanici. Salariul mediu net a crescut, în interval de 20 de ani, de la puțin peste 700 de lei la 5.328 de lei, adică de aproape opt ori. Chiar și cu inflația ridicată, nivelul de trai s-a îmbunătățit semnificativ.

Tot mai mulți români – inclusiv cei căsătoriți cu britanici – anunță online că se pregătesc să revină acasă.

În plus, mulți reclamă pe rețelele sociale creșterea criminalității, consumul de droguri, costul ridicat al vieții și o discriminare tot mai accentuată după Brexit.

Brexitul a schimbat regulile jocului

După ieșirea Marii Britanii din UE, românii nu mai pot lucra liber în Regat. Cei care vor să se mute acum trebuie să obțină o viză de lucrător calificat, cu un salariu minim de 41.700 de lire pe an – un prag greu de atins pentru mulți.

Înainte de Brexit, peste 1,1 milioane de români au obținut statut de rezident sau pre-rezident în Regatul Unit, însă numărul real al celor care trăiesc acolo rămâne incert, estimările variind între 342.000 și peste un milion.