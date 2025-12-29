Bolidul i-a fost livrat fetei chiar de Costel Biju, care a cântat la petrecerea uriașă alături de Cocoș de la Călărași. Controversat este că tatăl tinerei răsfățate cu obiecte luxoase are aproape 800 de contracte cu statul.

Tânăra a avut parte de o petrecere grandioasă de majorat, organizată chiar în incinta unui hotel deținut de familia sa. Pe internet, aceasta a fost numită „Prințesă a Ardealului.” Cadoul a fost pe măsură. Mașina pe care a primit-o valorează aproape 200.000 de euro și are toate dotările.

Puțini îl cunosc pe tatăl fetei sărbătorite cu lux și opulență, un afacerist de succes din Sibiu. Numele său este Bogdan Nicolae și are afaceri atât în domeniul transporturilor, cât și în cel hotelier.

Impresionant este că afaceristul are aproape 800 de contracte cu statul român. Firma de transporturi rutiere a lui Bogdan Nicolae a cunoscut o ascensiune spectaculoasă în ultima vreme, cu o cifră de afaceri de 12 milioane de euro la nivelul anului 2024. Vistieria sa aproape s-a dublat față de 2023. Lucrurile merg bine pentru magnat și în industria ospitalității: deține 3 hoteluri în centrul Sibiului.

