Plata pensiilor pe mandat ar urma să înceapă pe 1 ianuarie, însă pentru că 1 și 2 ianuarie sunt zile libere, iar 3 și 4 ianuarie cad în weekend, distribuirea drepturilor bănești va începe, cel mai probabil, pe 5 ianuarie. Problema este că urmează alte două zile libere, 6 și 7 ianuarie, ceea ce înseamnă că procesul se va relua abia în zilele de 8 și 9 ianuarie, după care urmează un nou weekend.

Seniorii care depind de pensia în numerar sunt cei mai vulnerabili. Mulți dintre ei își planifică strict cheltuielile de început de an, iar orice întârziere le poate crea probleme serioase.

Pe lângă întârzieri, pensionarii pierd și majorarea de 7% prevăzută de lege. Aceasta ar fi trebuit aplicată automat, prin actualizarea valorii punctului de referință în funcție de inflație și salariul mediu brut.

Guvernul a decis însă amânarea indexării, în cadrul pachetului de austeritate pentru reducerea deficitului bugetar. Practic, pensionarii încep anul cu aceeași sumă ca în 2025, deși costul vieții a crescut.

Pentru cei care au optat pentru viramentul bancar, pensiile vor fi alimentate în conturi potrivit calendarului obișnuit, în intervalul 11-14.

Pentru cei care urmează să primească prima pensie în 2026, plățile sunt programate între 13 și 17 ianuarie.

Din totalul de aproximativ 4,69 milioane de pensionari înregistrați în octombrie 2025: