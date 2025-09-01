În data de 11 ale lunii în cont curent/card, pentru cei care au optat pentru plata prin intermediul băncilor cu care CNPP are încheiate convenții.

Din septembrie, pensionarii, tinerele mame și șomerii vor primi mai puțini bani

Septembrie este a doua lună în care pensionarii primes sumele micșorate, potrivit noilor măsuri de austeritate impuse de guvernul Bolojan. Aproximativ 1,9 milioane de pensionari români au pensii de peste 3.000 de lei, în timp ce peste 2,7 milioane au pensii sub acest prag, conform datelor valabile de la 1 august. Astfel, beneficiarilor care primesc mai mult de 3.000 de lei li se vor reține atât un impozit de 10%, cât și contribuția CASS.

Pensie lunară - 3.800 de lei

Calcul CASS:

3.800 – 3.000 = 800 lei

10% din 800 = 80 de lei contribuție CASS

De ce plătesc pensionarii cu handicap contribuția CASS? Casa Națională de Pensii oferă explicații

Calcul impozit:

3.800 - 3.000 - 80 (CASS) = 720 de lei

10% din 720 = 72 de lei impozit

Suma netă încasată:

3800 - 80 - 72 = 3648 de lei, adică o reducere cu 4% a venitului lunar.