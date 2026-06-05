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Actual· 1 min citire
Explozia dronei din Portul Constanța, surprinsă în timpul unei transmisiuni în DIRECT: imagini șocante - VIDEO
5 iun. 2026, 11:33
Actualizat: 5 iun. 2026, 11:36
Explozie dronă / Captură video
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea.Net
O dronă navală eșuată pe țărmul Mării Negre a explodat, momentul deflagrației fiind surprins în direct în timpul unei transmisiuni în direct. Incidentul a avut loc în timp ce zona era monitorizată, iar imaginile au fost difuzate în timp real. Avertisment: urmează imagini cu puternic impact emoțional!
Imagini șocante au fost surprinse vineri dimineață la Marea Neagră, acolo unde o dronă navală eșuată a explodat violent pe țărm. Deflagrația a avut loc în timpul unei transmisiuni în direct a TVR Info, momentul fiind redat integral în timp real.
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