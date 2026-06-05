Explozia dronei din Portul Constanța, surprinsă în timpul unei transmisiuni în DIRECT: imagini șocante - VIDEO

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Sursă: Realitatea.Net

O dronă navală eșuată pe țărmul Mării Negre a explodat, momentul deflagrației fiind surprins în direct în timpul unei transmisiuni în direct. Incidentul a avut loc în timp ce zona era monitorizată, iar imaginile au fost difuzate în timp real. Avertisment: urmează imagini cu puternic impact emoțional!

Imagini șocante au fost surprinse vineri dimineață la Marea Neagră, acolo unde o dronă navală eșuată a explodat violent pe țărm. Deflagrația a avut loc în timpul unei transmisiuni în direct a TVR Info, momentul fiind redat integral în timp real. Reacția MAPN după drona maritimă căzută în Portul Constanța: „Este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina!”