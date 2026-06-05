Reacția MAPN după explozia dronei în Portul Constanța: „Este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina!”

Sursă: Realitatea.net

Momente de tensiune vineri dimineață în Portul Constanța, după ce o dronă maritimă suspectă a fost identificată în apropierea sediului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Dispozitivul s-a autodetonat înainte de a fi neutralizat de specialiști, însă, potrivit autorităților, nu au existat victime și nu au fost înregistrate pagube umane.

Incidentul a mobilizat rapid structurile de securitate și intervenție, zona fiind izolată imediat după descoperirea obiectului.

Drona s-a autodistrus în timpul operațiunilor de verificare

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale, dispozitivul a explodat în jurul orei 10:30, în timp ce era analizat și securizat de echipe specializate.

„Drona maritimă care a fost descoperită în acestă dimineață, 5 iunie, în Portul Civil Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat, în jurul orei 10.30, fără a produce victime.

Zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, obiectul fiind, la acea oră, în curs de evaluare și de punere în siguranță.

Drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina.

Facem precizarea că obiectul nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicat în exercițiile recente organizate de MApN în zona Mării Negre.

Situația este în dinamică și vom reveni cu informații și date oficiale pe măsură ce vor fi dispoinibile.

Cazul este cercetat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.”, se arată în comunicatul transmis de MAPN.

La momentul producerii exploziei, perimetrul fusese deja evacuat și izolat de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, măsură care a contribuit la evitarea oricăror victime.

Reprezentanții MApN au precizat că drona identificată este similară celor utilizate în conflictul din Ucraina, însă au subliniat că aceasta nu aparține Armatei României și nu are legătură cu exercițiile militare desfășurate recent în zona Mării Negre.

Conform informațiilor comunicate de structurile de intervenție, nu au fost raportate persoane rănite, iar situația a fost ținută sub control pe tot parcursul operațiunilor.

Ca măsură de siguranță, autoritățile au dispus evacuarea personalului aflat în apropierea locului unde a fost descoperită drona. Totodată, accesul public și al angajaților a fost restricționat pe un sector important din Portul Constanța.

Mai multe echipe formate din specialiști ai SRI, polițiști, jandarmi și polițiști de frontieră au participat la verificările desfășurate în teren și la securizarea perimetrului.

Măsurile au fost luate pentru a elimina orice risc suplimentar și pentru a permite desfășurarea cercetărilor în condiții de maximă siguranță.

Autoritățile încearcă acum să stabilească traseul și proveniența dronei maritime, precum și circumstanțele în care aceasta a ajuns în zona portuară.