Romina Gingașu, soția moștenitorului Ferrari, a vorbit în exclusivitate la Realitatea Plus despre gestul impresionant făcut pentru familia care și-a pierdut locuința după explozia dronei de la Galați – EXCLUSIV

Sursă: Realitatea PLUS

Gest impresionant al Rominei Gingașu, soția moștenitorului Ferrari, pentru familia care și-a pierdut locuința după ce o dronă a lovit ultimul etaj al unui bloc din Galați. În exclusivitate la Realitatea Plus, Romina Gingașu a povestit cum a reușit, în interval de doar o săptămână, să ducă la bun sfârșit o misiune atât de nobilă.

"Azi doamna va fi externată, ne vom ocupa de detalii, de prosoape, lenjerie și haine, pentru că după explozie nu mai au haine; practic tot ce au putut salva au fost actele, iar asta a fost un lucru bun, pentru că astfel am reușit să îndeplinim mai repede această misiune umanitară. Echipa mea, a fundației Red Women, când a ajuns acolo, și-a dat seama că familia nu primea mare ajutor: o fundație internațională s-a oferit să-i închirieze un apartament. Atunci noi am decis să facem tot posibilul ca doamna să aibă acest apartament într-o săptămână.

Notarul a vizitat-o în spital, am făcut lucrurile ca la carte și mă bucur că am dat de oameni minunați și acolo, la Galați. Au înțeles cine suntem și azi această familie se va duce în casa nouă. Este o femeie simplă, o mamă singură și un copil de 14 ani care anul acesta are capacitatea, iar noi am făcut tot posibilul să-l ajutăm să nu piardă un an. Rănile au fost grave, sunt arși foarte grav, mai ales pe tălpi, pentru că au pășit prin foc, au fugit spre ieșire în timp ce apartamentul era în flăcări.

Doamna nu dorește să vorbească, vrea să-și reia viața normală într-o casă nouă. Vorbim despre o femeie care are un venit lunar puțin peste minimul pe economie", a declarat Romina Gingașu, în exclsuvitate la Realitatea Plus.