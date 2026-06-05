Planul Alb, activat la Spitalul Județean Constanța după explozia dronei: ce presupune asta

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Sursă: Realitatea.net

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” din Constanța a activat vineri Planul Alb și a mobilizat personal medical suplimentar după autodetonarea unei drone maritime în Portul Constanța. Deși incidentul nu s-a soldat cu victime, unitatea medicală a aplicat procedurile de urgență pentru a fi pregătită în cazul apariției unor situații neprevăzute. Informația a fost confirmată și de prefectul județului Constanța, într-o intervenție telefonică în exclusivitate pentru Realitatea PLUS.

Potrivit reprezentanților Consiliului Județean (CJ) Constanța, "după producerea incidentului, spitalul a activat Planul Alb și a pus în aplicare procedurile specifice pentru gestionarea situației, prin mobilizarea personalului medical și a resurselor necesare".



SCJU Constanța a menționat că, pe lângă cei prezenți în unitate la acest moment, a fost chemat de la domiciliu întreg personalul aflat în localitate - medici, asistenți, personal auxiliar.



O dronă maritimă care a fost descoperită în Portul Civil Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat vineri, în jurul orei 10:30, fără a produce victime, a informat Ministerul Apărării Naționale.