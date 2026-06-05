Alertă în Pitești după avarierea unei conducte de gaze: zeci de persoane, evacuate preventiv

Sursă: Realitatea.Net

O conductă de gaze a fost avariată vineri pe o stradă din municipiul Pitești, în timpul unor lucrări la rețeaua de canalizare. Aproximativ 25 de persoane au fost evacuate preventiv din clădirile aflate în apropiere, iar pompierii au intervenit pentru asigurarea zonei.

O țeavă de gaze a fost avariată, vineri, în timpul unor lucrări efectuate pe strada Constructorilor din municipiul Pitești, în timpul executării unor lucrări la rețeaua de canalizare.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Argeș, au fost evacuate preventiv aproximativ 25 de persoane din clădirile aflate în vecinătate.

Pompierii de la detașamentele din Pitești și Bradu au intervenit cu o autospecială de stingere, o autospecială CBRN și un echipaj SMURD de prim ajutor calificat.

"La fața locului a ajuns o echipă a distribuitorului de gaz. (...) A fost oprită scurgerea de gaz", se arată într-o informare transmisă de ISU Argeș.