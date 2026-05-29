Locatarii din Galați nu vor primi despăgubiri prin asigurarea obligatorie după explozia dronei

Locatarii afectați de explozia dronei rusești prăbușite pe un bloc din Galați nu vor putea primi despăgubiri prin asigurarea obligatorie a locuințelor. Experții din domeniu avertizează că polița PAD oferă o protecție strict limitată și nu are nicio legătură cu astfel de incidente aviatice sau militare.

„Asigurarea obligatorie acoperă doar trei tipuri de evenimente: inundaţii, alunecări de teren şi cutremur. Un incident de tipul celui în care o dronă avariază o locuinţă nu este prevăzut”, a explicat Viorel Vasile, preşedintele Patronatului Român al Brokerilor de Asigurare-Reasigurare (PRBAR).

Polițele facultative: o soluție ieftină, dar blocată de excluderea riscului de război

În timp ce asigurarea obligatorie pică din start, părerile specialiștilor sunt împărțite atunci când vine vorba despre asigurările facultative. Pe de o parte, reprezentanții PRBAR consideră că o poliță facultativă ar trebui să acopere daunele, mai ales că prețul uneia este redus (aproximativ 20 de euro pentru o locuință de 100.000 de euro). Aceștia susțin că nu este nevoie ca atacul cu dronă să fie menționat explicit în contract, atât timp cât România, ca țară, nu se află oficial în război.

Pe de altă parte, alți lideri din industrie trag un semnal de alarmă și spun că lucrurile sunt mult mai complicate din punct de vedere legal. Problema majoră o reprezintă clauzele standard ale companiilor de asigurări.

„Este o întreagă discuţie, pentru că, în condiţiile de asigurare de la toate companiile de asigurare, este exclus războiul”, a atras atenția Dorel Duţă, preşedintele Uniunii Naţionale a Societăţilor de Intermediere şi Consultanţă în Asigurări din România (UNSICAR), citat de News.ro.

Specialiștii cer urgent o clarificare a legii

Din cauza acestor interpretări diferite, industria consideră că este nevoie de o intervenție rapidă a autorităților pentru a modifica legislația. Chiar dacă prăbușirea aparatului de zbor la Galați nu reprezintă un act direct de război împotriva României, ci este doar o consecință a conflictului din Ucraina, statutul acestor pagube trebuie definit clar în lege. Președintele UNSICAR a subliniat că o clarificare legislativă este absolut necesară pentru a ști cum vor fi despăgubiți oamenii în astfel de situații, cel puțin pentru cetățenii care locuiesc în zonele din apropierea graniței, care sunt cele mai expuse în acest moment.