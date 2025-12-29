Fostul ministru PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, a lansat un atac dur după anunțul Guvernului privind execuția bugetară și presupusa reducere a deficitului. Câciu susține că execuția la 11 luni, care indică un deficit de 6,4% din PIB, contrazice narativul potrivit căruia România ar fi ascuns facturi sau s-ar fi aflat în pragul incapacității de plată. În aceste condiții, Câciu îl acuză pe Bolojan că a pus inutil povara austerității pe umerii românilor de rând.