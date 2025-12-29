Potrivit Biroului de presă al Guvernului, prim-ministrul Ilie Bolojan va vizita marți, începând cu ora 11:30, împreună cu omologul olandez trupele aflate la Baza Aeriană de la Câmpia Turzii.
Cei doi prim-miniștri vor avea și o întrevedere, pe agenda discuțiilor figurând stadiul cooperării bilaterale atât în domeniul apărării, cât și în cel economic, precum și situația de securitate regională.
Din delegația României, fac parte viceprim-ministrul Radu Miruță, ministru al Apărării Naționale, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului Luminița Odobescu, locțiitorul șefului Statului Major al Apărării, general-locotenent Dragoș-Dumitru Iacob.
