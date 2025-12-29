Ceremonia religioasă va fi urmată de o înmormântare privată și confidențială, accesibilă doar apropiaților. Slujba va fi transmisă pe ecrane amplasate în portul Saint-Tropez și în centrul Place des Lices, permițând localnicilor și admiratorilor să o urmărească.

După înmormântare, Fundația a programat un omagiu public la care sunt invitați să participe locuitorii din Saint-Tropez și fanii actriței.

Brigitte Bardot, în vârstă de 91 de ani la momentul decesului survenit duminică, a dus o viață retrasă în acest mic port mediteranean, departe de lumina reflectoarelor.