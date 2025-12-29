Specialiștii explică faptul că este important să fim atenți la modul în care combinăm aceste alimente și la cantitățile consumate, pentru a evita disconfortul digestiv și alte probleme.

De ce sarmalele cu smântână pot fi greu de digerat

Sarmalele sunt un preparat consistent, care combină carne (adesea grasă), orez și varză murată. Smântâna, bogată în grăsimi saturate, poate îngreuna digestia și poate contribui la creșterea colesterolului LDL. Pentru persoanele cu sensibilitate digestivă, probleme biliare sau intoleranță la lactoză, această combinație poate provoca balonare, crampe sau chiar crize biliare. Carnea grasă, orezul și smântâna încetinesc procesul digestiv, iar varza murată, cu un conținut ridicat de sodiu, poate agrava hipertensiunea. Din acest motiv, nutriționiștii recomandă moderație și variante mai ușoare, precum smântâna cu un conținut redus de grăsimi sau iaurtul grecesc, o alternativă mai blândă pentru organism.

De ce asocierea cu mămăligă poate încărca inutil masa

Deși tradițională, combinația dintre sarmale și mămăligă crește considerabil aportul caloric. Mămăliga aduce un plus de carbohidrați, iar alături de carnea și orezul din sarmale poate transforma masa într-una foarte greu de digerat. Pentru persoanele care vor să evite acumularea kilogramelor sau care au probleme metabolice, această asociere poate fi prea bogată. Nutriționiștii subliniază că sarmalele sunt deja un preparat complet, care conține proteine, carbohidrați și fibre, astfel că nu este nevoie de un adaos suplimentar de amidon.

Mihaela Bilic: sarmalele sunt un preparat echilibrat și nu au nevoie de mămăligă

Mihaela Bilic atrage atenția că sarmalele sunt deja un fel de mâncare echilibrat și că asocierea lor cu mămăligă nu este necesară, mai ales pentru cei care vor să evite kilogramele în plus. „Sarmalele, cel mai bun exemplu de simbioză între floră și faună. Sunt un fel de mâncare echilibrată, ele combină carnea cu cerealele și legumele așa cum este recomandat nutrițional. În cazul în care țineți la siluetă, renunțați la mămăligă și consumați sarmalele ca fel unic la o masă. Ăsta e adevărul, sărbătorile de iarnă nu sunt complete fără gustul și mirosul de sarmale. Ca să nu mai zicem că au și efect probiotic” – a subliniat experta în nutriție.

Recomandările lui Cori Grămescu pentru mese de sărbători mai ușoare

Cori Grămescu îi îndeamnă pe cei care se bucură de preparatele tradiționale să fie atenți la modul în care le combină. Ea spune că mesele de Crăciun pot rămâne gustoase, dar mult mai ușoare, dacă sunt adaptate cu grijă. Primul pas este reducerea grăsimilor, iar acest lucru se poate face chiar și în cazul sarmalelor, fără a le afecta gustul.

Nutriționista explică faptul că rețetele tradiționale pot fi modificate astfel încât să fie folosită carne de pe care este îndepărtată grăsimea vizibilă. Sarmalele pot fi preparate dintr-un amestec de pulpă de porc și vită, fără adaos de grăsime animală sau afumătură. Ea recomandă și friptura de curcan la cuptor în locul celei de porc, asociată cu salate sau legume coapte, în locul cartofilor sau al mămăligii. De asemenea, piftia din carne de curcan este o alternativă mai ușoară la varianta tradițională.

Cori Grămescu insistă că mesele de Crăciun nu ar trebui concentrate într-o singură zi, ci distribuite pe întreaga perioadă a sărbătorilor, pentru a evita excesele. Ea spune că asocierea preparatelor cu legume și evitarea grăsimilor suplimentare sunt esențiale pentru a ne bucura de sărbători fără disconfort. „Așa cum am menționat anterior, recomandarea mea generală este să împărțim preparatele tradiționale în toate zilele de Crăciun și să le asociem cu o varietate de legume și salate, fără adaos suplimentar de grăsimi. Aceasta este cea mai bună abordare, pentru că este una în care nici nu ne destabilizăm dieta și nici nu ne încarcăm cu frustrări. Și mai cred că nu ar trebui să ne interzicem niciun preparat de Crăciun. În schimb, recomand oamenilor să se întrebe cât au nevoie cu adevărat pentru a simți plăcere. De multe ori, două-trei înghițituri sunt suficiente” – a adăugat nutriționista.

