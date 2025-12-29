„Femeile”, primul titlu din listă

Prima carte menționată este romanul „The Women” de Kristin Hannah, o poveste de ficțiune istorică despre curaj, reziliență și solidaritate feminină în vreme de război. Ivanka notează că romanul „restaurează femeile în centrul istoriei” și evidențiază sacrificiile invizibile ale acestora.

„Odiseea”, lectură în familie

Ivanka Trump a inclus și un titlu clasic: „Odiseea” lui Homer. Ea a explicat că obișnuiește să citească sau să recitească anual cărțile pe care copiii ei le studiază la școală, iar anul acesta a parcurs epopeea alături de fiica ei, Arabella.

Lecturi care provoacă și transformă

Printre volumele care au impresionat-o se numără:

„Ishmael” de Daniel Quinn – o „conversație radicală” despre civilizație și prețul progresului.

„Actul creativ” de Rick Rubin – o meditație despre creativitate și disciplină ca formă de devoțiune.

„Alegerea” de dr. Edith Eger – o carte despre libertatea interioară chiar și în cele mai întunecate momente.

„Arta de a învăța” de Josh Waitzkin – o explorare a măiestriei prin prezență și practică deliberată.

„Jonathan Livingston Seagull” de Richard Bach – o fabulă despre depășirea limitelor impuse de alții.

Stoicism modern și lecții de istorie

Ivanka Trump a inclus și titluri de filozofie și reflecție:

„Almanahul lui Naval Ravikant” de Eric Jorgenson – o colecție de idei despre bogăție, înțelepciune și fericire.

„Lecțiile istoriei” de Will și Ariel Durant – o sinteză a marilor tipare ale civilizației umane.

„În căutarea fericirii” de Jeffrey Rosen – o reflecție asupra felului în care fondatorii Americii vedeau fericirea ca virtute și disciplină.

„Puterea mitului” de Joseph Campbell – o explorare a modului în care miturile universale se reflectă în viețile noastre.