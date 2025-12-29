Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă la care a participat și premierul israelian Benjamin Netanyahu, marcând o escaladare majoră în campania militară americană împotriva traficului de droguri din regiune. Detalii suplimentare despre operațiune lipsesc momentan, atât din partea autorităților americane, cât și a celor venezuelene.

Trump, într-un interviu radio la emisiunea „Cats and Cosby” de la WABC vineri, discuta eforturile administrației sale de a opri traficul de droguri din regiune, inclusiv lovituri asupra presupuselor nave de droguri, când a făcut această declarație, potrivit ABC News.

„Și tocmai am distrus, nu știu dacă ați citit sau ați văzut, au o fabrică mare sau o instalație mare unde trimit, știți, de unde vin navele. Acum două nopți am distrus-o, așa că i-am lovit foarte tare”, a spus Trump în interviu.

Aceasta este prima acțiune terestră confirmată a SUA pe teritoriul Venezuelei, după luni de atacuri aeriene asupra navelor suspectate de trafic de droguri în Caraibe.

Trump a descris facilitatea ca fiind un punct major de încărcare pentru droguri destinate SUA, afirmând că „i-am lovit foarte tare”. Operațiunea a avut loc în Ajunul Crăciunului, fără reacție oficială imediată din partea regimului lui Nicolas Maduro.

Casa Albă și CIA nu au comentat detaliat, iar Pentagonul a redirectionat întrebările către executiv. Oficiali americani seniori au confirmat pentru The New York Times că ținta era o facilitate de trafic de droguri, dar fără a divulga locația exactă.

Presa internațională notează că aceasta marchează un pas istoric, evocând intervenții trecute ale SUA în America Latină.

Campania lui Trump vizează slăbirea regimului Maduro, combinând amenințări militare cu negocieri secrete și sancțiuni economice.

Criticii avertizează asupra riscurilor unei invazii terestre mai ample, fără aprobare din partea Congresului SUA, în contextul tensiunilor regionale.