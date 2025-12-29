Taiwan a anunțat că a detectat 89 de avioane militare chineze și 28 de nave de război în apropierea teritoriului său.

„Începând cu 29 decembrie, comandamentul zonelor estice ale APL [Armata Populară de Eliberare] își desfășoară trupele din forțele terestre, navale, aeriene și din forța de rachete pentru a efectua exerciții militare comune denumite «Misiunea Justiție 2025»”, se arată într-un comunicat transmis de purtătorul de cuvânt al comandamentului chinez.

Luni, armata chineză a folosit „distrugătoare, fregate, avioane de vânătoare, bombardiere și drone” în cadrul acestor exerciții, care includ „trageri cu muniție reală asupra unor ținte maritime din nordul și sud-vestul Taiwanului”, a precizat aceasta într-un comunicat.

Forțele de la Beijing se vor concentra pe „patrule aeronavale de pregătire pentru luptă, obținerea în comun a supremației generale, blocarea porturilor și a zonelor-cheie, precum și pe descurajarea multidimensională”, se mai arată în document.

Analist: China face o demonstrație de forță pentru a-i intimida pe aliații occidentali ai Taiwanului

Potrivit analistului geopolitic Louis Duclos, citat de Le Point, operațiunea reprezintă un „exercițiu extrem de agresiv” desfășurat în jurul insulei. „China își arată furia și dorește să descurajeze, printr-o demonstrație de forță, aliații să vină în ajutorul Taiwanului”, afirmă acesta.

🇹🇼🇨🇳Vidéo prise par un drone chinois montrant la tour Taipei 101, emblème de Taïwan.



Des millions de personnes y vivent une vie paisible et pacifique pendant que la Chine les observe en préparant la guerre.



C\"est vraiment glaçant de voir ces images et notamment un avion civil.… https://t.co/JXupWBDHks pic.twitter.com/FzRwTViYwW — Louis Duclos (@ObsDelphi) December 29, 2025