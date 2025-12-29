Printre zonele afectate se numără municipiul Câmpina – al doilea oraș ca mărime din județ –, dar și stațiunile montane Sinaia și Azuga, unde mai multe cabane au rămas fără curent.

Potrivit datelor disponibile la ora 18:00, aproximativ 21.689 de consumatori din județ nu aveau electricitate din cauza avariilor produse de viscol în zona de nord, aflată sub avertizare cod portocaliu de vreme severă.

La Sinaia, vântul puternic a lăsat fără curent telecabina, zona Babele și releul Coștila. În Azuga, mai mulți copaci doborâți au rupt firele de alimentare care deserveau două cabane.

În Câmpina, 2.769 de gospodării sunt afectate de întreruperea furnizării energiei electrice.

Furtuna a provocat pene de curent și în alte localități precum Berte, Brebu, Telega, Măneciu, Izvoare, Teișani, Corbu, Starchiojd, Posești, Drajna, Groșani, Cerașu și Bătrâni.

Nouă echipe de intervenție se află pe teren pentru remedierea defecțiunilor apărute.