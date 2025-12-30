Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, luni seara, prin apel 112, pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o locuinţă din localitatea Frecăţei.

Către locul intervenţiei s-au deplasat pompierii militari din cadrul Detaşamentului Tulcea, cu două autospeciale de stingere, un echipaj SMURD, precum şi o ambulanţă din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

”La sosirea forţelor de intervenţie, incendiul se manifesta generalizat la întreaga locuinţă. Pompierii militari au procedat pentru localizarea şi lichidarea incendiului. Din păcate, în interiorul locuinţei a fost identificat trupul unui bărbat în vârstă de aproximativ 61 de ani, care prezenta arsuri incompatibile cu viaţa. De asemenea, în interiorul locuinţei se aflau trei butelii, care au fost evacuate de către pompieri, în condiţii de siguranţă, pentru prevenirea producerii unor explozii”, au afirmat reprezentanţii ISU Tulcea.

Pompierii urmează să stabilească motivul care a dus la producerea incendiului.