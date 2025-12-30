Unul dintre cele mai eficiente lucruri pe care le poți face este să adaugi o bază absorbantă sau antiderapantă sub preș. O bucată de cauciuc sau un material textil special pentru preș pot funcționa ca o barieră împotriva umezelii, împiedicând apa să ajungă pe podea. Acest strat de protecție nu numai că ajută la fixarea preșului în locul său, dar și previne ca apa sau murdăria să fie transferate direct pe pardoseală atunci când intri în casă.

Materialele absorbante, precum microfibra, sunt o altă opțiune excelentă pentru a fi așezate sub preș. Aceste textile rețin umiditatea și previn bălțile nedorite pe podea. Ele sunt concepute pentru a se usca rapid, ceea ce înseamnă că nu rămân umede prea mult timp și nu vor degaja mirosuri neplăcute în hol.

O alternativă naturală, dar tot eficientă, poate fi folosită dacă ai un preș din fibre naturale, cum ar fi cel de cocos. Acest tip de material este rezistent la apă și ajută la menținerea uscăciunii pardoselii, îmbunătățind totodată aspectul vizual al intrării. Fibra de cocos este durabilă și nu permite umezelii să ajungă cu ușurință pe podea.

Un alt pont practic este să folosești un sistem în două straturi la ușă: un preș exterior cu o suprafață mai aspră, care „curăță” noroiul și apa de pe încălțăminte, și un preș interior care absoarbe resturile de umezeală. Această combinație asigură o protecție suplimentară pentru pardoseală și reduce semnificativ murdăria adusă în casă.

Pe lângă materialul pus sub preș, menținerea lui curat este la fel de importantă. Aspirarea sau scuturarea regulată a preșului elimină particulele de murdărie și ajută materialul absorbant să-și păstreze eficiența. În plus, dacă ai animale de companie și blana se adună frecvent, folosirea unor covorașe speciale sub preș ajută la prinderea părului și a resturilor înainte să ajungă pe podea.

Acest truc aparent simplu poate avea un impact mare asupra modului în care arată holul și podeaua casei tale. În loc să te lupți zilnic cu mopul și să cureți urme de apă și noroi, un strat bine ales sub preșul de la intrare poate face treaba în locul tău. Fie că optezi pentru o bază de cauciuc, un material absorbant sau o combinație de preșuri, investiția într-o soluție practică este eficientă pe termen lung, potrivit sursei.