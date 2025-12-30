Doi tineri pe motociclete off‑road făceau curse prin pădure, dar și pe șosea, iar camera de bord a unui autoturism i‑a surprins depășind de mai multe ori alte mașini aflate în trafic, potrivit Reporter IS.

În momentul în care au depășit ultima oară mai multe mașini, într‑o curbă, unul dintre motocicliști a pierdut controlul și a intrat cu viteză foarte mare direct într‑un stâlp de beton de la marginea drumului, pierzându‑și viața.

Echipajul medical sosit la fața locului a constatat decesul motociclistului.

În urma verificărilor, a rezultat că motociclistul nu deținea categoria de permis necesară conducerii motocicletei, iar vehiculul nu era înmatriculat.