Hala industrială în flăcări la Curteanca, județul Argeș. Intervin pompierii

Pompierii intervin marți dimineață pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hală industrială din localitatea Curteanca, județul Argeș. Focul se manifestă pe aproximativ 500 de metri pătrați, fiind afectate și utilaje de producție.

”Opt echipaje de pompieri cu şase autospeciale de stingere, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime şi o ambulanţă SMURD de prim ajutor calificat au fost solicitate să intervină în comuna Buzoeşti, satul Curteanca, pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu izbucnit la o hală”, anunţă ISU Argeş.

 La sosirea forţelor de intervenţie, construcţia ardea generalizat, pe o suprafaţă de aproximativ 500 de metri pătraţi.
 
În urma producerii evenimentului, sunt afectate şi utilajele de producţie din interiorul halei. Până la ora transmiterii acestei știri, nu au fost identificate victime.
 