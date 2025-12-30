”Opt echipaje de pompieri cu şase autospeciale de stingere, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime şi o ambulanţă SMURD de prim ajutor calificat au fost solicitate să intervină în comuna Buzoeşti, satul Curteanca, pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu izbucnit la o hală”, anunţă ISU Argeş.

La sosirea forţelor de intervenţie, construcţia ardea generalizat, pe o suprafaţă de aproximativ 500 de metri pătraţi.



În urma producerii evenimentului, sunt afectate şi utilajele de producţie din interiorul halei. Până la ora transmiterii acestei știri, nu au fost identificate victime.

