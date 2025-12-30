Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat că poliţiştii din cadrul Secţiei 2 au fost sesizaţi, luni seara, cu privire la faptul că pe strada Bucura din Craiova se află un bărbat înjunghiat.

”La faţa locului au fost dirijate mai multe patrule de ordine publică, unde au fost identificaţi trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 28 şi 33 de ani, toţi din municipiul Craiova, vecini, care s-au agresat reciproc. Din cercetările efectuate, s-a stabilit faptul că între barbatul de 28 de ani şi cel de 33 de ani ar fi izbucnit un conflict spontan în urma căruia, un alt bărbat de 32 de ani l-ar fi agresat fizic pe bărbatul de 33 de ani, provocându-i acestuia leziuni”, au afirmat reprezentanţii IPJ Doljj.

Bărbatul de 33 de ani a fost transportat la spital.

Persoanele implicate în scandal au fost duse la sediul poliţiei pentru audieri.

Ancheta este coordonată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor.