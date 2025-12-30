Primarul Gabriel Lazany a apărat aceste măsuri, catalogând decizia drept „dificilă, dar necesară”. Edilul a subliniat că actuala administrație își propune să transforme orașul prin investiții reale, evitând ca bugetul local să fie consumat exclusiv de subvenții și salarii.

„Bistriţa trebuie să se dezvolte, să aibă capacitatea să îşi susţină seniorii şi copiii, nu doar să supravieţuiască. Banii vor fi utilizați responsabil pentru modernizarea străzilor, fluidizarea traficului, noi locuri de parcare, parcuri și locuri de joacă”, a declarat Lazany.

Acesta a anunțat, de asemenea, o reformă administrativă internă, urmând să propună o nouă organigramă a Primăriei în luna ianuarie.

Principalele modificări tarifare

Majorările vizează atât serviciile de salubritate, cât și evenimentele de stare civilă sau tarifele de agrement:

1. Salubrizarea

Persoane fizice: Taxa crește de la 11,5 lei la 20 lei de persoană/lună.

Persoane juridice: Tariful va fi de 32 lei de persoană/lună.

Protecție socială: Consumatorii vulnerabili vor plăti un tarif redus (10 lei), iar veteranii, persoanele cu handicap grav și cele persecutate politic rămân scutite de la plată.

2. Stare civilă și servicii administrative

Cununii civile: Oficierea în weekend va costa 250 lei, în timp ce pentru ceremoniile desfășurate în afara sediului instituției taxa urcă la 2.500 lei.

Divorț administrativ: Taxa se majorează de la 750 lei la 1.000 lei.

3. Taxa la cimitirele municipale

Tarifele pentru locurile de înhumare vor crește de două sau chiar de trei ori:

Concesiune pe 7 ani: Între 250 și 350 lei (față de maximum 105 lei în prezent).

Concesiune pe 25 de ani: Între 750 și 1.000 lei (față de maximum 592 lei în 2025).

4. Taxe la agrement