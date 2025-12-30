Radu Miruță: Nu e normal așa ceva. Și vă spune asta un om care a trăit și a crescut, a fost crescut de un tată magistrat, care are o pensie de cinci ori, de zece ori mai mare decât mama mea, care a fost profesor și care, atunci când au intrat în activitate amândoi câștigau aceeași sumă de bani. Sigur, tatăl meu a lucrat până aproape la 60 de ani, 40 de ani de judecător, nu cei care se pensionează acum la 47-48 de ani. Dar nu este...

Reporter: Și are o pensie mai mare decât venitul dumneavoastră de ministru?

Radu Miruță: Da. Da. Are o pensie mai mare decât venitul meu de ministru, după zeci de ani de judecător. Dar discut despre faptul că nu este admisibil principial ca atunci când te pensionezi să primești mai mulți bani decât un coleg care a lucrat în activitate. Și nu poți să te pensionezi la 47 de ani.