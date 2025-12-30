Printre acestea se numără și existența unor substanțe descrise drept picături cu efect afrodisiac, despre care se presupune că ar fi provocat anumite stări fiziologice și psihice.

Investigația privind moartea fostei ministre a Justiției se concentrează în prezent pe o serie de probe materiale descoperite în locuința acesteia. Conform surselor apropiate anchetei, identificarea unor substanțe neobișnuite a declanșat o pistă nouă: posibilitatea unei influențe externe asupra stării de sănătate a Rodicăi Stănoiu, în afara tabloului clinic obișnuit.

Ipoteza expunerii la substanțe

În centrul cercetărilor se află acum rezultatele analizelor toxicologice realizate de Institutul de Medicină Legală (IML). Anchetatorii urmăresc să stabilească dacă în organismul fostei ministre existau substanțe ingerate sau inhalate care ar fi putut contribui la deces sau care ar fi generat reacții adverse severe. Această verificare este considerată esențială, având în vedere vulnerabilitatea unui organism în vârstă și riscul ca anumite produse să fie incompatibile cu tratamentele medicale uzuale pe care aceasta le urma.

Dincolo de probele de laborator, atenția anchetatorilor s-a îndreptat și asupra vieții sociale a fostei ministre. Se pare că Rodica Stănoiu avea obiceiul de a se plimba zilnic într-un parc din apropierea casei, loc unde ar fi început relația dintre aceasta și Marius Calotă.

Marius Calotă respinge vehement acuzațiile

În fața suspiciunilor apărute, Marius Calotă a respins categoric toate acuzațiile vehiculate în spațiul public. Acesta susține că informațiile apărute nu au un fundament solid, considerându-le rezultatul unor interpretări exagerate ale unor fapte banale, menite să distorsioneze realitatea relației lor.

Până la finalizarea raportului medico-legal, ancheta rămâne deschisă oricărei ipoteze. Certitudinea privind cauzele decesului depinde acum de probele biologice prelevate, singurele capabile să confirme sau să infirme prezența unor substanțe toxice sau medicamentoase administrate necorespunzător.