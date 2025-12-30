În prag de sărbători, CNAIR a anunțat instituirea unor restricții de circulație pe DN7, unul dintre cele mai circulate drumuri naționale, pentru a asigura fluidizarea traficului în perioada Revelionului. Măsura vizează toate vehiculele rutiere cu o masă totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 7,5 tone, cu excepția celor destinate exclusiv transportului de persoane.

Restricții de tonaj pe Valea Oltului (DN7) de Anul Nou: Programul complet

Restricțiile se aplică pe tronsonul cuprins între Pitești (intersecția DN7 cu DN7C) și Veștem (intersecția DN7 cu DN1), pe ambele sensuri de mers. Această zonă este critică pentru legătura dintre sudul și vestul țării, fiind supusă unui trafic intens de tranzit și marfă.

Conform Ordinului comun MT-MAI nr. 1249-132/2018, calendarul interdicțiilor pentru perioada 31 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 este următorul:

Data Interval orar Miercuri, 31 decembrie 2025 (Ajun) 18:00 – 22:00 Joi, 1 ianuarie 2026 (Anul Nou) 06:00 – 22:00 Vineri, 2 ianuarie 2026 06:00 – 22:00

Care sunt categoriile exceptate de la interdicție

Există categorii de transport care pot circula fără restricții, conform legislației în vigoare. Printre acestea se numără vehiculele de intervenție de urgență, transporturile de animale vii sau produse perisabile, precum și alte tipuri de transporturi speciale menționate în Anexa nr. 2 a ordinului menționat.

Autoritățile avertizează că nerespectarea acestor intervale orare constituie contravenție și se sancționează cu amenzi semnificative. Prin urmare, operatorii de transport și șoferii profesioniști sunt sfătuiți să își planifice rutele cu mare atenție pentru a evita blocajele în trafic sau sancțiunile legale.

În contextul aglomerației specifice finalului de an, participanții la trafic sunt îndemnați să consulte periodic informările oficiale și să respecte semnalizarea rutieră temporară pentru o călătorie în siguranță.