Oamenii stau de ore întregi în frig, fără explicații clare din partea autorităților. Alături de cei afectați se află și Virgil Zidaru, cunoscut sub numele de Makaveli, care a transmis pentru Realitatea Plus detalii despre ceea ce se întâmplă.

Mărturia lui Makaveli: „Așa am ajuns în zi de anul nou să îi lăsăm pe stradă”

Makaveli a relatat că persoanele evacuate au fost nevoite să stea în stradă până când au reușit să fie primite măcar în curtea centrului. El a descris situația ca fiind una de abandon total din partea instituțiilor.

„Mă aflu aici la adăpostul Sfântul Ioan unde 120 de oameni sunt în stradă, acum am reușit să îi băgăm înăuntru în curte. Nu avem nicio comunicare din partea ANPC-ului, din partea autorităților, ce se întâmplă, oamenii ăștia rămân să doarmă pe stradă, prin copaci, așa am ajuns în zi de anul nou să îi lăsăm pe stradă”, a spus acesta.

ANPC neagă orice implicare, dar pe ușă apare un afiș oficial

În timp ce oamenii acuză că evacuarea ar fi fost dispusă de ANPC, instituția a transmis pentru Realitatea Plus că nu are nicio acțiune în desfășurare și că nu a dispus evacuarea niciunui cămin. Totuși, Makaveli afirmă că reprezentanții centrului au indicat ANPC drept instituția responsabilă pentru decizie.

„Reprezentanții centrului spun că domnii de la ANPC i-au dat afară, este și un afiș pe ușă de la ANPC, acum nu știu care dintre cele două instituții minte, centrul sau ANPC”, a declarat el.

Makaveli a filmat intrarea în cămin, unde se vede un anunț oficial al ANPC privind oprirea temporară a activității în interiorul clădirii.

Oamenii rămân în incertitudine totală

În lipsa unei comunicări oficiale, cei 120 de oameni nu știu dacă vor putea reveni în camere sau dacă vor fi nevoiți să își caute adăpost în altă parte. Situația este cu atât mai gravă cu cât evacuarea a avut loc în plină iarnă, în ajun de Anul Nou, iar mulți dintre cei afectați sunt persoane vulnerabile.

Makaveli: Mergem să‑l susținem pe Călin Georgescu în fața justiției Nu cred că a fost vreo ședință CSAT, ci un ordin - VIDEO