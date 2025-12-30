Ion Cristoiu: Nicușor Dan nu merge la negocierile de pace, pentru că mănâncă fasole cu ciolan. România nu există în acest spectacol planetar

Ion Cristoiu îl desființează pe Nicușor Dan. Maestrul a criticat dur lipsa președintelui de la negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina și spune că șeful statului român a lipsit de de la discuții pentru că era ocupat să mănânce fasole cu ciolan. Ba ma mult, analistul a adăugat că Nicușor Dan e ignorat de liderul ucrainean. 

„De ce Nicușor Dan nu se numără printre ei? Păi, din simplul motiv că România nu există în acest spectacol planetar, cred că România…cred că liderii europeni nu îl invită pe Nicușor Dan, deoarece consideră că el este reprezentat de Emanuel Macron. Ce rost care să vină o colonie acolo unde puterile coloniale se reunesc.

Nici Zelenski nu depune eforturi să fie invitat Nicușor Dan. Dar, ca să fim răutăcioși, eu cred că Nicușor Dan, în timpul ultimei conferințe era ocupat, mânca ciolan cu fasole.”, a declarat Ion Cristoiu.