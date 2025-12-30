„De ce Nicușor Dan nu se numără printre ei? Păi, din simplul motiv că România nu există în acest spectacol planetar, cred că România…cred că liderii europeni nu îl invită pe Nicușor Dan, deoarece consideră că el este reprezentat de Emanuel Macron. Ce rost care să vină o colonie acolo unde puterile coloniale se reunesc.

Nici Zelenski nu depune eforturi să fie invitat Nicușor Dan. Dar, ca să fim răutăcioși, eu cred că Nicușor Dan, în timpul ultimei conferințe era ocupat, mânca ciolan cu fasole.”, a declarat Ion Cristoiu.