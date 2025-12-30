Culmea este ca la fiecare apariție publică președintele face referire la acest subiect, dar vine cu noi termene care amânare tot mai mult publicarea documentului sau desecretizarea ședinței CSAT care a condus la această decizie fără precedent.

Cum a tot amânat Nicușor explicațiile despre anularea alegerilor?

„ - De la momentul respectiv și de la dubiul pe care, fără discuție, o decizie ca asta l-a dat și românilor si partenerilor noștri despre cât de viabilă este democrația noastră... cred că au apărut suficiente informații care să explice această decizie.

- Când veți prezenta raportul?

- Poate sfârșit de ianuarie...așa ca să dam un termen aproximativ.”, se arată în dialogul dintre Nicușor Dan și jurnaliști.

Asta spunea Nicușor Dan la începutul lui decembrie. Ar mai fi fost deci doar o lună până la prezentarea raportului mult-așteptat. Doar 10 zile mai târziu însă, președintele s-a răzgândit.

„Trebuie să închidem acest capitol și să venim cu un raport care să fie complet pe ce s-a intamplat în România. Deci, este foarte important, probabil că în 2-3 luni vom ieși cu un raport.

Este vorba de încrederea oamenilor în stat. Mulți dintre români, în momentul de față, cred că alegerile au fost anulate ilegal pentru că o elită conducătoare nu a vrut să predea puterea cui ar fi putut să câștige. Oamenilor acestora trebuie să le dam toate elementele și pe de altă parte am reușit asta în mare măsură pe plan extern.”, a transmis Nicușor Dan.

Neclar este și ce va cuprinde acest raport, din moment ce președintele a vorbit pe larg, în mai multe rânduri, despre faptul că încă nu are dovezile implicării unui stat străin în alegeri, dar și că ar dura ani întregi pentru ca astfel de dovezi să iasă la suprafață. De mai bine de un an, românii care au cerut explicații clare încă așteaptă un răspuns.