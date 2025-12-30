Potrivit lui Turcescu, proiectul, introdus „între cozonaci și cârnați”, nu consolidează piața muncii și nu asigură o protecție reală pentru lucrătorii străini, ci „creează un cumul de riscuri juridice și economice care afectează investițiile, competitivitatea și stabilitatea României”.

El enumeră șapte motive pentru care consideră că ordonanța ar trebui retrasă, printre care:

- încălcarea principiului neretroactivității, prin anularea procedurilor legale aflate în derulare;

- politizarea pieței muncii, prin transferarea competenței privind ocupațiile deficitare exclusiv la nivel guvernamental;

- instituirea unui depozit de 200.000 de euro, considerat o condiție financiară excesivă care favorizează marile companii și elimină agențiile mici și mijlocii;

- introducerea unor restricții discriminatorii bazate pe cetățenie, contrare legislației europene;

- transferul responsabilităților statului către mediul privat;

- sancțiuni vagi și arbitrare care generează insecuritate juridică;

- riscul creșterii fenomenului muncii la negru în lipsa unor soluții tranzitorii reale.

„Acest proiect nu protejează nici lucrătorii, nici economia. Dimpotrivă, subminează competitivitatea României, încurajează monopolizarea pieței și adâncește deficitul de forță de muncă.