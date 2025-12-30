Televiziunea de stat iraniană a anunțat plecarea din funcție a lui Mohammad Reza Farzin, guvernatorul Băncii Centrale, după zile întregi de speculații privind o posibilă demisie. Farzin, numit în 2022, preluase conducerea instituției într-un moment în care rialul se tranzacționa la aproximativ 430.000 pentru un dolar. Situația s-a deteriorat dramatic în ultimele luni, iar tensiunile economice au explodat în stradă.

Comercianții închid magazinele, iar protestele se extind

Primele manifestații au izbucnit în zone comerciale din Teheran, precum strada Saadi și cartierul Shush, aflat în apropierea Marelui Bazar. Martori citați de Associated Press au relatat că numeroși comercianți au tras obloanele și au cerut și altora să li se alăture. Agenția ILNA a confirmat că multe afaceri și-au suspendat activitatea, în timp ce IRNA a transmis că „mulți comercianți au preferat să suspende tranzacțiile pentru a evita eventualele pierderi”, menționând că protestatarii „au scandat sloganuri”.

Mișcări similare au fost raportate în orașe precum Isfahan, Shiraz și Mashhad. În capitală, poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimile.

Rialul se prăbușește, iar inflația lovește populația

Nemulțumirile au escaladat după ce moneda națională a atins un minim istoric: peste 1,4 milioane de riali pentru un dolar și 1,7 milioane pentru un euro. Luni, rialul se tranzacționa la 1,38 milioane pentru un dolar, o depreciere severă față de cele 820.000 de riali înregistrate în urmă cu un an.

Efectele sunt resimțite în întreaga economie. Datele centrului de statistică arată că inflația anuală a ajuns în decembrie la 42,2%, cu 1,8% peste nivelul din noiembrie. Prețurile alimentelor au crescut cu 72%, iar produsele medicale și medicamentele sunt cu 50% mai scumpe decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Rolul comercianților din marile bazaruri este cu atât mai semnificativ cu cât aceștia au avut o contribuție decisivă în Revoluția Islamică din 1979. Faptul că acum ies în stradă amplifică presiunea asupra autorităților.

Mobilizare uriașă în Franța! Fermierii au aruncat cu bălegar pe pereții Guvernului

Ciocniri violente în Teheran și Mashhad

Pe măsură ce protestele s-au extins luni, au apărut confruntări directe între manifestanți și forțele de securitate. În Teheran, poliția a intervenit cu gaze lacrimogene și bastoane pentru a dispersa mulțimile din zonele centrale. Protestatarii au răspuns cu scandări precum „Nerușinații!” și au forțat retragerea forțelor de ordine din anumite zone.

Consiliul Național al Rezistenței din Iran (NCRI) a relatat că mulțimi numeroase au mărșăluit pe strada Jomhouri și în zonele învecinate, inclusiv Naser Khosrow și Piața Istanbul. Înregistrări video distribuite online arată protestatari scandând „Nu vă temeți, suntem cu toții împreună” în interiorul unui complex comercial din Marele Bazar.

În Mashhad, manifestanții s-au adunat în piețele centrale și s-au ciocnit cu poliția antirevoltă, care a intervenit cu bastoane. Confruntările s-au intensificat pe parcursul după-amiezii.

Reacția autorităților și mobilizarea forțelor de securitate

Agenția Fars a relatat că printre protestatari s-ar afla grupuri mici care scandează sloganuri politice. NCRI susține că forțele de securitate au fost plasate în alertă sporită în Teheran, cu unități suplimentare pregătite în provinciile apropiate, afirmații care nu au putut fi verificate independent.

Maryam Rajavi, președinta aleasă a NCRI, a declarat că manifestațiile reflectă furia populației față de prețurile ridicate, inflație și represiunea politică, îndemnând iranienii să sprijine comercianții aflați în grevă. Ea a cerut „formarea unui lanț de proteste”.

Prima reacție oficială a președintelui Pezeshkian

Iran International a relatat că președintele Masoud Pezeshkian a cerut ministrului de interne să discute cu reprezentanții protestatarilor. Într-o postare pe X, acesta a transmis: „Mijloacele de trai ale oamenilor sunt preocuparea mea zilnică”. Pezeshkian a adăugat că guvernul pregătește măsuri pentru „reformarea sistemului monetar și bancar și menținerea puterii de cumpărare a oamenilor”, subliniind că a cerut autorităților să „asculte cererile legitime ale protestatarilor”.

Noi proteste de amploare la Sofia. Centrul orașului, blocat de manifestanți antiguvernamentali. Proteste și în alte 9 orașe – VIDEO