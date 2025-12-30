Eurostar a avertizat că traficul este „puternic perturbat” și le-a recomandat pasagerilor să își amâne călătoria și să nu vină la gară decât dacă au deja bilet pentru ziua respectivă. Călătorii afectați pot schimba gratuit biletele sau pot solicita rambursarea acestora, scrie Le Monde.

Autoritățile britanice au constituit o celulă de criză care transmite în permanență noi informații, având în vedere faptul că, prin efect de domino, au fost afectate nu doar transporturile feroviare din Marea Britanie, ci și cursele de feribot care fac legătura cu Franța, potrivit BBC.

We are stuck in lines of traffic waiting to board @Eurostar from #folkestone to #calais Going nowhere. Power failure apparently. One way to end the year! @EurostarUK pic.twitter.com/K2jNGqTlZV — Dean Pallant (@Dean_Pallant) December 30, 2025

Inițial, Eurostar a anunțat o „problemă de alimentare cu energie electrică în tunelul de sub Canalul Mânecii”, care leagă Parisul de Londra. Situația a fost agravată de o „problemă tehnică la un tren Shuttle”, un serviciu care transportă mașini, camioane și autocare între Franța și Regatul Unit.

În aceste condiții, „trenurile noastre riscă să sufere întârzieri importante și anulări de ultim moment”, a avertizat compania.

Trenurile Eurostar din Londra deservesc Parisul, Bruxellesul, Amsterdamul și Disneyland Paris.

Compania a înregistrat anul trecut un număr record de 19,5 milioane de pasageri, iar situația actuală vine într-un moment în care mai multe firme și-au anunțat intenția de a lansa linii feroviare concurente pe ruta Londra–Europa continentală. Printre acestea se numără și grupul britanic Virgin, care a obținut acces la depoul londonez Temple Mills, esențial pentru operarea unor servicii alternative.