Este vorba despre Roseita Smith, o femeie de 50 de ani din Florida, care a fost arestată după ce și-ar fi împușcat fiul în fața unui restaurant din Miami, chiar în ziua de Crăciun. Incidentul a avut loc în fața localului Red Rooster, un restaurant cunoscut din zonă, unde mama și fiul luau masa împreună. În scurt timp, totul s-a transformat într-o tragedie.

O mamă și-a împușcat fiul chiar în ziua de Crăciun

Poliția din Miami a fost chemată la fața locului în jurul orei 17:30, după ce martorii au raportat o împușcătură. Când au ajuns, agenții l-au găsit pe tânăr întins pe jos, rănit la coapsa stângă, sângerând abundent. Victima a fost transportată imediat la spital pentru a primi îngrijirile medicale de care avea nevoie.

Tot la spital, acesta le-a povestit anchetatorilor că se afla la prânz cu mama sa, iar discuția dintre ei s-a transformat într-o ceartă aprinsă. Cei doi au ieșit din restaurant și au continuat să se certe în timp ce urcau în mașina femeii. Potrivit informațiilor transmise de oamenii legii, tânărul ar fi spus că mama sa a scos o armă în timpul conflictului, moment în care el a coborât din autoturism pentru a evita escaladarea situației, conform People.com.

Motivul pentru care femeia și-a împușcat copilul

În acel moment, femeia ar fi tras un foc de armă direct în coapsa fiului ei. După ce l-a împușcat, aceasta ar fi fugit de la locul incidentului, fiind ulterior găsită de oamenii legii și reținută. La audieri, femeia a declarat că a acționat de teamă, fiindcă fiul ar fi amenințat-o în interiorul mașinii. Femeia a invocat autoapărarea, spunând că s-a temut pentru siguranța ei, mai ales din cauza unor comportamente anterioare ale fiului.