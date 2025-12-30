Israelienii „apreciază ceea ce aţi făcut pentru a ajuta Israelul şi pentru a susţine lupta noastră” împotriva Hamas în Gaza, a declarat premierul israelian adresându-i-se şefului Casei Albe.

Anunţând că îi va acorda lui Donald Trump acest premiu pentru pace, cea mai înaltă distincţie civilă israeliană, Benjamin Netanyahu rupe o tradiţie veche de câteva decenii, care consta în a acorda acest premiu unui cetăţean israelian.

Preşedintele american, vizibil încântat, s-a declarat „foarte surprins” şi „emoţionat” să primească acest premiu, sugerând că ar putea merge în Israel pentru ceremonie, care se ţine tradiţional în ajunul sărbătorii naţionale.

Donald Trump se prezintă ca marele artizan al unui plan de pace pentru Gaza, devastată de mai bine de doi ani de un război purtat de Israel şi declanşat de atacul Hamas din 7 octombrie.

Republicanul se laudă că a pus capăt a opt războaie (Gaza, India-Pakistan, Cambodgia-Thailanda, etc.) şi consideră că eforturile sale ar trebui să-i aducă Premiul Nobel pentru Pace.

FIFA, puternica organizaţie internaţională de fotbal, i-a acordat deja un premiu pentru pace la începutul lunii decembrie, cu ocazia tragerii la sorţi pentru Cupa Mondială din 2026, la Washington. Dar experţii subliniază că intervenţia lui Donald Trump în unele dintre aceste conflicte a fost minimă sau chiar inexistentă, relatează AFP.