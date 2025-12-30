Misiune de salvare în larg: un echipaj ARSVOM intervine pentru un marinar cu probleme medicale

O operațiune de salvare a fost declanșată marți dimineață după ce un membru al echipajului navei IRON DESTINY’S, aflată sub pavilion Belize, a solicitat asistență medicală de urgență. 

Nava se afla la aproximativ 12 mile marine în larg, iar Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) a fost alertată de Centrul Maritim de Coordonare  (MRCC) la ora 08:35.

"Marți, 30 decembrie 2025, ora 08:35, Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) a fost solicitată de către Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) pentru a efectua o intervenție de tip Medevac. 

La bordul navei IRON DESTINY’S, sub pavilion Belize, aflată la aproximativ 12 Mm în larg, un membru al echipajului necesită îngrijiri medicale", se arată într-un comunicat. 

La ora transmiterii acestei știri, intervenția este în plină desfășurare. 