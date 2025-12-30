Conform precizărilor transmise de Biroul de Presă al Patriarhiei Române prin agenția Basilica, evenimentele liturgice dedicate Botezului Domnului vor debuta la ora 8:30, cu săvârșirea Sfintei Liturghii. Momentul central al zilei va avea loc la ora 10:30, când Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va oficia Slujba Sfințirii Mari a apei în pridvorul Reședinței Patriarhale, moment urmat de binecuvântarea credincioșilor prin stropirea cu Agheasmă.

Ulterior, începând cu ora 11:30, pelerinii prezenți pe Colina Patriarhiei vor putea primi apa sfințită de la Baldachinul Sfinților, situat în proximitatea Catedralei. Pentru a facilita procesul și a evita aglomerația, cei 10.000 de litri de Agheasmă Mare au fost deja îmbuteliați în recipiente de 0,5 litri, fiind pregătite astfel 20.000 de sticle ce vor fi distribuite credincioșilor.