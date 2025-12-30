Peste 10.000 de litri de agheasmă la Catedrala Patriarhală. Patriarhul Daniel va oficia slujba de Bobotează

Foto/Arhivă
Foto/Arhivă

Pregătiri de amploare la Catedrala Patriarhală pentru praznicul Bobotezei: 10 tone de apă vor fi sfințite și împărțite pelerinilor pe 6 ianuarie. Credincioșii care vor urca pe Colina Patriarhiei vor primi Agheasmă Mare, porționată special pentru a asigura o distribuire fluidă și organizată în curtea Catedralei „Sfinții Împărați Constantin și Elena”.

Conform precizărilor transmise de Biroul de Presă al Patriarhiei Române prin agenția Basilica, evenimentele liturgice dedicate Botezului Domnului vor debuta la ora 8:30, cu săvârșirea Sfintei Liturghii. Momentul central al zilei va avea loc la ora 10:30, când Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va oficia Slujba Sfințirii Mari a apei în pridvorul Reședinței Patriarhale, moment urmat de binecuvântarea credincioșilor prin stropirea cu Agheasmă.

Ulterior, începând cu ora 11:30, pelerinii prezenți pe Colina Patriarhiei vor putea primi apa sfințită de la Baldachinul Sfinților, situat în proximitatea Catedralei. Pentru a facilita procesul și a evita aglomerația, cei 10.000 de litri de Agheasmă Mare au fost deja îmbuteliați în recipiente de 0,5 litri, fiind pregătite astfel 20.000 de sticle ce vor fi distribuite credincioșilor.