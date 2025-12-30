Pentru a evita aglomerația de ultim moment, este esențial să știți că majoritatea marilor retaileri vor funcționa după un program scurt în ajunul Revelionului, iar pe 1 ianuarie toate magazinele fizice vor fi închise.

Program supermarketuri și hypermarketuri

Magazin 31 Decembrie (Ajun) 1 Ianuarie 2 Ianuarie Mega Image 07:00 – 19:00 Închis 09:00 – 19:00 Lidl 07:00 – 18:00 Închis 10:00 – 18:00 Auchan 07:00 – 18:00 Închis 10:00 – 22:00 Kaufland Program scurt Închis Program variabil* Penny 07:00 – 18:00 Închis 10:00 – 18:00 Carrefour (toate formatele) 07:00 – 18:00 Închis Program normal

Notă: Magazinele Kaufland pot avea programe diferite pe 2 ianuarie în funcție de oraș sau centrul comercial în care se află.

Supermarketuri online (livrări)

Dacă preferați să comandați de acasă, platformele de livrări au un program ușor mai extins în dimineața ajunului.