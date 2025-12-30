Sfaturi în bucătărie

Iată câteva trucuri și sfaturi utile în bucătărie, pe care, probabil, mulți dintre voi nu le știați, care vă pot prinde bine pe viitor.

Cafeaua neagră capătă un gust deosebit dacă se pun câteva cristale de sare în apa din ibric, înainte de a o fierbe.

Ceaiul din plante își va păstra bine aroma dacă va fi ținut în vase de sticlă sau de porțelan, bine închise.

Merele rase nu se vor înnegri dacă le veți stropi cu suc de lămâie. Același tratament poate fi folosit și pentru a evita oxidarea perelor, merelor și bananelor tăiate în bucățele.

Compotul de afine este un bun dezinfectant pentru colită și enterită.

Perele sunt recomandate celor suferinzi de cord și boli de circulație. Se recomandă să fie consumate curățate de coajă.

Gutuile sunt bune pentru deranjamentele stomacale.

Pepenele verde este bun pentru boli de rinichi.

Dulceața din fructe de soc ajută la vindecarea rapidă a durerilor în gât.

Trucuri despre care trebuie să știi

Lămâia tăiată se poate păstra proaspătă dacă se pune cu partea tăiată pe o farfurioară și se acoperă cu un pahar și apoi se bagă la frigider.

Zeama de lămâie se dublează dacă înainte de stoarcere se ține lămâia câteva secunde în apă caldă.

Lămâile decojite se pot păstra multă vreme în apă puțin sărată, iar coaja de lămâie nu ar trebui aruncată, deoarece dacă este pusă la uscat, poate fi folosită pentru prepararea unui ceai delicios sau ca adaos de aromă în diverse ceaiuri.

Căpșunele se spală înainte de a le smulge codița, pentru a-și păstra în felul acesta sucul plin de vitamine.

Cartofii vor deveni mai gustoși dacă vor fi crestați ți apoi puși la fiert în apă cu sare. Astfel nu se vor sfărâma în timpul fiertului și dacă după curățare sunt trecuți printr-un jet de apă rece. De asemenea, dacă se pune sare ori se adaugă puțină grăsime în apa în care se fierb.

Cartofii fierți fără coajă, cei pentru piure, se vor albi dacă veți adaugă puțină zeamă de lămâie sau oțet de mere în apa în care se fierb. Sau dacă se adaugă puțin lapte în piure.