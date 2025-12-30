În ultimele 24 de ore, Dispeceratul Național Salvamont a primit 23 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor.

În urma acestor intervenții au fost salvate 26 de persoane. Dintre acestea, șapte au fost transportate la spital cu ambulanțele SAJ, SMURD sau Salvamont. Din păcate, pentru o persoană, toate eforturile echipelor de intervenție au fost zadarnice: victima a fost declarată decedată și predată Serviciului IML.

Echipele Salvamont România fac apel la prudență și responsabilitate în desfășurarea activităților montane și îi invită pe turiști să susțină campania de reducere a numărului de accidente pe munte.