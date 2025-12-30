7 turiști au ajuns la spital, iar unul a murit, după ce s-au aventurat pe munte, în ultimele 24 de ore. Avertisment Salvamont
Dispeceratul Național Salvamont atrage atenția că, în perioada sărbătorilor și odată cu creșterea numărului de turiști care ajung la munte, a crescut și numărul celor care se aventurează pe trasee fără să fie pregătiți. Riscurile sunt cu atât mai mari cu cât prognozele meteo anunță schimbări rapide ale condițiilor atmosferice.
În ultimele 24 de ore, Dispeceratul Național Salvamont a primit 23 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor.
În urma acestor intervenții au fost salvate 26 de persoane. Dintre acestea, șapte au fost transportate la spital cu ambulanțele SAJ, SMURD sau Salvamont. Din păcate, pentru o persoană, toate eforturile echipelor de intervenție au fost zadarnice: victima a fost declarată decedată și predată Serviciului IML.
Echipele Salvamont România fac apel la prudență și responsabilitate în desfășurarea activităților montane și îi invită pe turiști să susțină campania de reducere a numărului de accidente pe munte.