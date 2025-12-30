Vrem ca norocul şi reuşita să ne bată la uşă, prosperitatea să intre pe fereastră, fericirea să ne inunde viața, cariera să urce până la cer, iar iubirea să ne înconjoare. Sau poate vrem doar sănătate pentru noi şi cei dragi nouă, linişte şi putere de muncă şi un dram de înțelepciune ca să putem trece peste toate cu bine.

Iată douăsprezece (la fel ca numărul de bătăi ale orologiului) tradiții şi superstiții de Revelion, de care se spune că dacă ții cont în această noapte, poți avea tot ce este descris mai sus sau măcar de o parte dintre acestea. Şi dacă nu o fi aşa, măcar încercăm pentru o noapte să dăm o mână de ajutor destinului cu ajutorul unor nevinovate superstiții de Revelion.

Poartă ceva roşu! Se spune că dacă porți în noaptea dintre ani ceva roşu, de la un articol vestimentar sau accesoriu la o dungă la cravată sau şosetă, vei avea baftă sau bucurie tot anul. Un articol de lenjerie intimă de această culoare îți va aduce noroc în dragoste.

Poartă ceva nou! Îmbinarea dintre ani este considerată ca o întrecere între nou şi vechi, iar obiectul nou va ajuta anul nou să-l învingă pe cel vechi şi să nu ia cu el nimic din ceea ce era necaz, grijă, boală sau supărare.

Pune-ți o dorință! La miezul nopții îți pui o dorință în gând (doar una) şi pentru ca aceasta să se împlinească, nu trebuie spusă nimănui.

Bea şampanie! Pentru a avea belşug în anul ce tocmai vine, acesta trebuie să te găsească cu un pahar de şampanie în mână, pe care neapărat trebuie să-l bei până la capăt, după ce ți-ai pus dorința.

Mănâncă peşte! V ei trece şi tu cu uşurință prin toate necazurile din anul următor fără să te afecteze, aşa cum înoată peştele în apă. Unii spun că doar dacă este primul aliment mâncat după miezul nopții este valabilă superstiția.

Consumă carne de gâscă! Aşa vei înainta spre scopul tău stabilit, plutind peste piedici şi probleme la fel ca gâsca pe apă.

Sărută-te sub vâsc! Poți aduce dragoste fără sfârşit între tine şi persoana cu care te săruți. Vâscul e aducător de noroc!

Să ai bani în buzunar! Doar așa vei avea parte de bani anul ce tocmai începe.

Poartă aur sau argint! Purtarea unei bijuterii din aceste metale prețioase îți aduce bogăția și prosperitatea în anul următor.

Fii vesel! Așa cum vei fi în noaptea aceasta, așa vei fi tot anul, deci bucură-te, cântă, dansează, țipă, alungă tristețea, într-un cuvânt fă tot posibilul și fii fericit!

Mănâncă boabe de strugure sau stafide! Acesteste sunt aducătoare de bani și e bine să se mănânce douăsprezece, câte una pentru fiecare bătaie a orologiului.