„Rămas bun, Tudoriția Chidu! A plecat dintre noi, în această dimineață, o sportivă emblematică a județului Ialomița și o mare atletă a României. Tudorița Chidu va rămâne în amintirea noastră prin profesionalismul, optimismul și căldura zâmbetului pe care știa atât de bine să le răspândească în jurul ei.

Ne vom aminti cu drag de medalia de bronz cucerită de Tudorița Chidu, în 1991, la Campiomatul Mondial de atletism de la Sevilla, dar și de celelalte performanțe obținute de-a lungul carierei.

Ulterior, Tudorița Chidu s-a dedicat, cu dragoste și energie, carierei didactice. În ultimii 3 ani a fost antrenoarea secției de atletism de la Clubul Sportiv Municipal Unirea Slobozia, unde a pus bazele unei talentate grupe de copii și juniori.

Condoleanțe familiei și celor apropiați! Dumnezeu să o aibă în pază”, a scris clubul pe pagina de Facebook.

Tudorița Chidu a cucerit medalia de bronz în proba de 1.500 de metri la Campionatele Mondiale de Atletism din 1991, desfășurate la Sevilla. La ediția precedentă, din 1989, de la Budapesta, fosta atletă s-a clasat pe locul 7. În competițiile europene, cea mai bună performanță a sa a fost locul 4, obținut în 1992.