”Pompierii din cadrul Detaşamentului Dej au intervenit, noaptea trecută, pentru stingerea unui incendiu izbucnit în localitatea Sava, comuna Pălatca. Din nefericire, în urma acestui eveniment, o femeie şi-a pierdut viaţa!”, anunţă marţi dimineaţă Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj.

Potrivit reprezentanților instituției, apelul de urgenţă a fost înregistrat luni, în jurul orei 22.40, fiind alertate echipajele de pompieri de la Punctele de Lucru Mociu, Jucu şi Gherla.

Incendiul s-a manifestat generalizat la o cabană din lemn de aproximativ 15 metri pătraţi, distrugând-o în totalitate. În interior a fost găsită o femeie de aproximativ 80 de ani carbonizată. Misiunea s-a încheiat în jurul orei 00.40.

”Cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza unui mijloc de încălzire defect, mai exact un burlan”, precizează reprezentanţii ISU Cluj.