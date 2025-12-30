Tragedie în județul Cluj. Bătrână găsită carbonizată într-o cabană din lemn mistuită de un incendiu

Tragedie în județul Cluj. FOTO: Arhiva

Tragedie în localitatea Sava, comuna Pălatca, judeţul Cluj. O femeie în vârstă de 80 de ani a fost găsită, luni noapte, carbonizată într-o cabană din lemn distrusă de un incendiu.

”Pompierii din cadrul Detaşamentului Dej au intervenit, noaptea trecută, pentru stingerea unui incendiu izbucnit în localitatea Sava, comuna Pălatca. Din nefericire, în urma acestui eveniment, o femeie şi-a pierdut viaţa!”, anunţă marţi dimineaţă Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj.

Potrivit reprezentanților instituției, apelul de urgenţă a fost înregistrat luni, în jurul orei 22.40, fiind alertate echipajele de pompieri de la Punctele de Lucru Mociu, Jucu şi Gherla.

Incendiul s-a manifestat generalizat la o cabană din lemn de aproximativ 15 metri pătraţi, distrugând-o în totalitate. În interior a fost găsită o femeie de aproximativ 80 de ani carbonizată. Misiunea s-a încheiat în jurul orei 00.40. 

”Cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza unui mijloc de încălzire defect, mai exact un burlan”, precizează reprezentanţii ISU Cluj.