Potrivit BBC Travel, România găzduiește cea mai mare populație de urși bruni din Europa (în afara Rusiei), iar animalul a devenit un simbol puternic al renașterii și protecției. În fiecare an, pe 30 decembrie, străzile din orașele și satele Moldovei sunt animate de cete de tineri îmbrăcați în blănuri autentice, cântărind chiar și 40 de kilograme, care dansează în ritmul tobelor și al fluierelor tradiționale.

Momentul central al ritualului este dansul în care ursul „moare” și „învie”, un simbol al trecerii dintre ani și al reînnoirii naturii. Cea mai cunoscută manifestare are loc la Comănești, unde mii de oameni participă anual la festival.

Celelalte tradiții menționate de BBC Travel

Festa della Befana (Italia) – o vrăjitoare binevoitoare care aduce daruri copiilor în noaptea de 5 ianuarie.

Krampusnacht (Alpi) – parada înspăimântătoare a demonului Krampus, care „pedepsește” copiii neascultători.

Mari Lwyd (Țara Galilor) – procesiune cu un cap de cal împodobit, purtat din casă în casă în schimbul colindelor și al ospățului.

BBC Travel notează că toate aceste tradiții păstrează ecouri ale unui trecut precreștin, în care spiritele naturii, animalele sacre și personajele mitologice aveau un rol central în ritualurile de iarnă.