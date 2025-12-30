Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS cu Titi Aur. "Când toți băgau bani în imobiliare, eu am băgat banii în curse."

Titi Aur
Titi Aur

Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS cu Titi Aur. Renumitul pilot și expert în condus preventiv face dezvăluiri în premieră la Realitatea PLUS.

,,Am învățat și am transmis la toți prietenii mei, la începutul anilor ‘90, să investească în imobiliare, pentru că este într-adevăr o afacere. Ei mă întrebau de ce nu fac și eu asta, iar eu le explicam: pentru că sunt nebun și vreau mașini de curse. Așa că am băgat banii în curse. Deci aici a fost o pierdere, pentru că, dacă aș fi investit în terenuri și imobiliare, probabil că acum m-aș fi certat cu Becali pe tema cui are mai multe terenuri.” Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net.