Executivul analizează un nou mecanism de calcul pentru indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, menit să reducă presiunea asupra bugetului public. Conform proiectului de Ordonanță de Urgență, pentru toate certificatele medicale eliberate în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027, durata plătită din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) se va diminua cu o zi.

Ce înseamnă acest lucru pentru asigurați?

Deși plata efectuată de stat se reduce cu o zi, proiectul clarifică faptul că această perioadă va fi considerată în continuare stagiu de asigurare. Astfel, angajații își mențin neîntreruptă calitatea de asigurat în sistemul de sănătate. Totodată, autoritățile urmează să stabilească o listă de afecțiuni exceptate (probabil boli grave sau cronice), pentru care decontarea va rămâne neschimbată. Normele de aplicare și lista excepțiilor vor fi publicate în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței.

Cadrul legal actual: Cât concediu medical putem solicita?

Până la implementarea noilor modificări, regulile de acordare a concediului medical rămân stricte și sunt etapizate în funcție de severitatea afecțiunii.

Medicul de familie poate elibera maximum 7 zile de concediu pentru un episod de boală (împărțite de regulă în 4 zile inițiale și o prelungire de 3 zile). Pe parcursul unui an calendaristic, un pacient poate primi de la medicul de familie cel mult 28 de zile.

Dacă boala persistă după prima săptămână, medicul specialistul poate prelua cazul, acordând concediu pentru perioade de 15 până la 30 de zile. Acesta poate fi prelungit ulterior în etape de câte 31 de zile pentru afecțiuni grave.

Pragul maxim pentru o singură afecțiune este de 90 de zile pe an. Orice prelungire peste acest interval necesită avizul obligatoriu al unui expert în boli grave din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Ministrul Sănății spune că pot interveni modificări în proiect

Deși proiectul se află pe masa Executivului, acesta nu este încă într-o formă finală. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a ținut să precizeze că documentul poate suferi modificări de ultim moment chiar în timpul ședinței de Guvern, înainte de a primi votul decisiv pentru aprobare.

Această mențiune sugerează că detaliile privind numărul de zile decontate sau lista afecțiunilor exceptate ar putea fi ajustate în urma discuțiilor dintre miniștri, pentru a echilibra nevoia de economisire la buget cu protecția socială a pacienților.