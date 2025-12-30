Oficialul intenționează să propună liderilor coaliției și premierului Ilie Bolojan continuarea ajutorului de 800 de lei, în contextul negocierilor pentru bugetul de anul viitor.

Măsura ar urma să fie similară celei aplicate în acest an, când pensionarii cu venituri mici au primit un ajutor unic, menit să atenueze efectele inflației.

Sprijin pentru cei mai vulnerabili seniori

În cadrul discuțiilor privind bugetul pe 2026, Florin Manole va avansa propunerea ca pensionarii cu venituri reduse să beneficieze din nou de un ajutor financiar. El a reamintit că, în 2025, statul a acordat 800 de lei persoanelor cu pensii sub 2.574 de lei, suma fiind împărțită în două tranșe egale, în aprilie și decembrie.

Ministrul a explicat că sprijinul a fost distribuit sub forma a două plăți de câte 400 de lei, cu scopul de a ajuta categoriile cele mai afectate de scumpiri. Deși nu a fost o sumă mare, Manole a subliniat că efectul asupra beneficiarilor a fost semnificativ, mai ales într-un an marcat de inflație ridicată.

El a menționat și criticile primite în spațiul public, dar a insistat că statul trebuie să intervină pentru persoanele cu venituri mici, fie că sunt pensionari sau fac parte din alte categorii sociale.

„Este o propunere pe care o voi face către Coaliție și către premier, în marja discuției despre buget, pentru bugetul de anul viitor. Pentru anul acesta, sprijinul a fost de 800 de lei, în două tranșe, o dată în aprilie, o dată în decembrie, pentru pensionarii care aveau venituri de sub 2.574 de lei. Pentru ei, era acest sprijin în două tranșe, 400 de lei o dată și 400 de lei a doua oară.

În condițiile în care inflația de anul acesta a fost mare, a fost necesar. Am spus că a fost important. Am fost și criticat pentru asta. Nu e o sumă foarte mare. E important să-i sprijinim pe cei cu veniturile cele mai reduse, indiferent că sunt pensionari sau orice alt fel”, a afirmat Florin Manole.

Voucherele pentru energie rămân valabile și anul viitor

Pe lângă ajutorul financiar analizat pentru pensionari, ministrul Muncii a confirmat că schema de sprijin pentru plata energiei va continua și în 2026. Persoanele vulnerabile vor primi în continuare tichetul lunar de 50 de lei pentru facturile la energie, măsură care se adresează gospodăriilor cu venituri mici.

Acest sprijin nu este destinat exclusiv pensionarilor, ci și familiilor numeroase sau altor persoane aflate în situații dificile. Programul va fi corelat cu celelalte forme de protecție socială existente.

„Trebuie să încercăm să facem asta și anul viitor. Trebuie să vedem acest sprijin coroborat și cu alte categorii de beneficii. Spre exemplu, o să prelungim la finalul acestui an acea schemă de ajutor pentru persoanele care sunt cu venituri mici și care au nevoie de sprijin pentru energie: tichetul acela de 50 de lei, per gospodărie, per loc de consum. Ei nu sunt doar pensionari, pot să fie și familii cu mai mulți copii. Acel ajutor va continua. Prelungirea va fi până la finalul anului viitor”, a spus ministrul Muncii.

